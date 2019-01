Amministrative Firenze, SI: "Magherini proposta autorevole, ma occorre candidatura di sintesi"

Sinistra Italiana è al lavoro per costruire un progetto politico per Firenze in cui tutte le forze progressiste e democratiche possano riconoscersi e dare il proprio contributo nell’ambito di una coalizione larga che riunisca donne e uomini in grado di rappresentare una nuova visione di città, alternativa al governo del Pd come alle destre. La nostra priorità è la costruzione di una coalizione unitaria con queste caratteristiche. In quest’ottica stiamo valutando, nell’ambito della normale dialettica tra i soggetti politici coinvolti, le proposte delle altre forze politiche con attenzione. In particolare, la candidatura di Andrea Magherini, avanzata dall’associazione “Puntoeacapo” alle altre forze della sinistra fiorentina, rappresenta una proposta interessante che seguiamo. Sinistra Italiana chiede quindi alle altre forze politiche di approfondire la discussione non solo sul nome proposto da Puntoeacapo, ma anche su altri nomi con l'obiettivo di costruire una candidatura più condivisa possibile, di sintesi e con un forte profilo politico e sociale in grado di rappresentare al meglio il progetto che le nostre forze propongono alla città.

Fonte: SI Firenze - Ufficio Stampa

