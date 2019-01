Asili di Cascina, tutte le info sulle iscrizioni 2019-20

L’Amministrazione comunale di Cascina informa che le iscrizioni alle scuole dell'infanzia pubbliche del territorio comunale potranno essere effettuate a partire da lunedì 14 gennaio e fino a giovedì 31 gennaio 2019.

Possono iscriversi i bambini residenti nati negli anni 2014, 2015, 2016. E' possibile accogliere anche l’iscrizione di bambini e bambine che compiranno tre anni entro il 30 aprile 2020, ma in questo caso occorre ricordare che avranno comunque la precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2019.

Le domande di iscrizione devono essere restituite agli uffici della Macrostruttura 3 "Servizi alla persona" del Comune di Cascina (fatta eccezione per la scuola “Maria Montessori” di via Fucini e per la scuola di via Dalla Chiesa a San Frediano nonché per la “Gianni Rodari” di San Casciano) o alle segreterie delle direzioni didattiche.

La modulistica e tutte informazioni utili sono disponibili sul sito internet del Comune di Cascina e presso le segreterie degli istituti comprensivi scolastici e sui relativi siti internet.

Per la scuola primaria e secondaria di primo grado la normativa prevede che le iscrizioni siano effettuate esclusivamente on line sul sito www.iscrizioni.istruzione.it.

Sabato 12 gennaio i genitori potranno visitare la scuole dell'infanzia comunali "Il girotondo" (dalle ore 10 alle ore 13) e "Giamburrasca" (ore 9-12).

