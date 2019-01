Una tabaccheria è stata derubata nella notte in via Signorelli a Firenze con il classico metodo del tombino preso in strada e usato per sfondare la vetrina. I ladri hanno usato ben due tombini per portare via l'incasso di due slot e di una macchina per scambiare gli spiccioli. Il bottino non è stato ancora quantificato, per i rilievi è presente la squadra volante della polizia.

Tutte le notizie di Firenze