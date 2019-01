Biblioteca San Giorgio: un incontro sulla Riforma del Terzo Settore

“Il volontariato che verrà: spunti, riflessioni e dibattito sulla Riforma del Terzo Settore” è il titolo dell'appuntamento che si terrà all'auditoriun Terzani sabato 12 gennaio, dalle 9.30 alle 11.30. Si tratta di un incontro organizzato dalla biblioteca San Giorgio e dalla Consulta del Volontariato di Pistoia per dare informazioni sullo stato dell’arte della Riforma del Terzo Settore e che potrà risultare interessante soprattutto per chi opera nelle associazioni di volontariato e nelle associazioni sportive dilettantistiche. Ad approfondire il tema sarà Luca Gori dell'area di ricerca Tessere - Terzo Settore sussidiarietà e regole dell'Istituto Dirpolis - Diritto, politica e sviluppo della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Sarà presente anche il presidente del Cesvot di Pistoia Marcello Magrini.

Nel corso della mattinata sarà illustrato lo stato dell’arte di una riforma che intende apportare numerosi e sostanziali cambiamenti nella vita delle associazioni di volontariato (comprese quelle di protezione civile) e di promozione sociale, nelle associazioni sportive dilettantistiche, nelle associazioni di consumatori e utenti, nelle società di mutuo soccorso, nelle organizzazioni non governative, nelle cooperative e nelle imprese sociali.

Durante l’incontro si parlerà, quindi, della legislazione di riferimento, degli aspetti particolari e pratici inerenti le attività delle associazioni di volontariato e delle problematiche specifiche per chi opera nel Terzo Settore.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione. Sono disponibili 90 posti. Per iscriversi è necessario inviare una mail con il proprio nome e cognome all’indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it. Nel caso in cui la mattina dell’incontro siano rimasti alcuni posti disponibili, sarà permesso l’accesso alla sala anche a chi non ha prenotato.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa

