Comedy Ring, i comici di Zelig e Camera Cafè a Montecatini

Comedy Ring è il primo spettacolo in Italia che vede sul palco gli Attori e i Comici di Camera Cafè, Zelig, Colorado ed Eccezionale Veramente che si danno battaglia a suon di risate. In Tour dal 2016, Comedy Ring sta riscuotendo successo nelle migliori città italiane facendo divertire grandi e piccini e coinvolgendo il pubblico per tutto lo show. Sarà sabato 12 gennaio a Montecatini Terme, al Teatro Verdi.

Comedy Ring è lo spettacolo comico che sta registrando il tutto esaurito nei migliori Teatri d'Italia con 17.000 presenze su 52 repliche. Uno spettacolo dalla durata di 120 minuti con monologhi, animazione, ballo e canto.

Il linguaggio pulito dei comici rende lo spettacolo idoneo anche ai più piccoli che saranno coinvolti durante lo spettacolo, portandoli sul palco. A fine spettacolo gli Artisti sono a disposizione dei loro Fans per fare foto e farsi firmare gli autografi sulle loro cartoline personali.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Montecatini Terme