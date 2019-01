Consulenze gratuite del geometra per le famiglie di Volterra

Fornire ai cittadini una consulenza sulle questioni che afferiscono nella sfera delle competenze del geometra e far conoscere meglio questa figura professionale. Con questi obiettivi torna anche quest’anno l’iniziativa “Chiamalo! Il geometra è di Famiglia” organizzata dal Collegio geometri e geometri laureati della provincia di Pisa che gode del patrocinio della Regione Toscana, Provincia di Pisa e Comune di Volterra.

Nel mese di marzo ci sarà una consulenza di primo approccio sui temi legati al patrimonio familiare (casa, condominio, catasto, opere edili, certificazioni fiscalità della casa).

I cittadini interessati potranno collegarsi al sito www.chiamaloilgeometraedifamiglia.it o telefonare alla segretaria del Collegio indicando gli argomenti di loro interesse, compilando un apposito formulario online e seguendo le modalità per ottenere l’appuntamento con i geometri che verrà fissato nella sede del Collegio di Pisa o in altri locali posti nei Comuni dove viene richiesta la consulenza. Il servizio è gratuito.

