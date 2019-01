Controlli alle Cascine, pusher minaccia con un bastone i carabinieri: arrestato

Controlli giornalieri da parte dei carabinieri di Firenze presso il 'Parco delle Cascine'. Nella giornata di ieri 9 gennaio 2019, i militari hanno arrestato per i reati di oltraggio, resistenza aggravata e minaccia un cittadino del Ghana AMANKONA Evass, 32enne, pregiudicato.

Lo stesso, avvicinato dai militari per un controllo di polizia, ha opposto resistenza minacciandoli con un bastone unitamente ad altri connazionali che nel frattempo avevano circondato gli operanti. I militari in servizio presso il polmone verde della città erano stati attratti da strani movimenti che questo gruppetto di giovani nord-africani effettuavano nell’allontanarsi in direzione del greto del fiume Arno per poi ritornare sul posto, dopo aver confabulato con giovani italiani. Nel corso della mattinata odierna verrà celebrato il rito direttissimo.

Nella stessa giornata i carabinieri, dopo alcuni giorni di appostamenti, allo scopo di procedere alla sua identificazione e cattura, hanno arrestato BRAHIM Nafil, cittadino marocchino, 51enne, nullafacente, pregiudicato. Lo stesso era gravato da un’ordinanza di esecuzione per la carcerazione emessa dal Tribunale di Firenze, dovendo scontare una pena detentiva pari ad anni due e mesi undici di reclusione, per una rapina commessa nell’anno 2009 ai danni di una turista alla quale con violenza le aveva asportato il portafoglio. Dopo le formalità di rito lo stesso è stato associato al carcere di Sollicciano

Tutte le notizie di Firenze