Corsi di qualifica gratuiti finanziati dalla Regione Toscana per estetista e acconciatore all'Accademia Santini

Due percorsi interamente gratuiti presso l'Accademia Santini, con iscrizioni aperte fino al 18 Gennaio 2019. I corsi di Estetista (Addetto) e di Acconciatore (Addetto), della durata di 2.100 ore, saranno finanziati dalle risorse del Por-Fse Toscana 2014-2020. Di seguito le schede e le info per candidarsi.

Corso VIVA Estetista Addetto

Percorso di qualifica per Operatore del Benessere - Estetista (Addetto)

Il corso è interamente gratuito , in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020 e rientra nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.



Totale ore 2100

formazione in aula (ore) 1300 Alternanza scuola lavoro -stage (ore) 800

Le iscrizioni sono aperte fino al 18/01/2019

L'Estetista (Addetto) è una professionalità le cui caratteristiche sono normate a livello regionale, che opera nel settore dei servizi dei parrucchieri e di trattamenti di bellezza.

Si occupa di trattamenti estetici sulla superficie del corpo volti alla eliminazione e/o attenuazione degli inestetismi, utilizzando tecniche manuali ed apparecchi elettromeccanici per uso estetico, nonché prodotti e tecniche atte a favorire il benessere dell'individuo.

Sbocco occupazionale: lavoro dipendente presso centri di estetica o saloni di bellezza.

Corso FAN Acconciatore Addetto

Operatore del benessere - Acconciatura - Acconciatore (Addetto)

Il corso è interamente gratuito , in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020 e rientra nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

Le iscrizioni sono aperte fino al 18/01/2019

Totale ore 2100

formazione in aula (ore) 1300 Alternanza scuola lavoro -stage (ore) 800

L'Acconciatore (Addetto) è una professionalità che opera prevalentemente nel settore dei servizi dei parrucchieri e di trattamenti di bellezza.

E' in grado di esercitare attività comprendenti tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.

Propone e realizza per la clientela prestazioni conformi e funzionali alle caratteristiche e all'aspetto della persona secondo i canoni delle mode e dei costumi riconosciuti nelle diverse culture.

Sbocco occupazionale: lavoro dipendente presso attività di acconciatura

Accademia I Santini, Via G.B.Vico, 69, Empoli.

Tel 0571/73147 (Chiara Campori)

isantini@isantini.it - www.isantini.it