Corso gratuito di primo soccorso alla Misericordia di Castelfiorentino

In caso di emergenza, alcune semplici azioni possono salvare una vita. Saper operare in queste situazioni, quindi, può fare la differenza: per salvare un familiare, un amico, un conoscente, una persona che si trova in grave difficoltà e che in quel momento – prima dell’arrivo di un operatore sanitario - può contare soltanto sul tuo aiuto. Per questo è importante apprendere le tecniche di primo soccorso, ovvero alcune manovre indispensabili che possono essere facilmente ricordate e che, per la loro natura, sono anche semplici da eseguire.

A questa esigenza offre una risposta il Corso di Primo Soccorso promosso dalla Misericordia di Castelfiorentino, aperto alla popolazione e patrocinato dal Comune, al quale ci si può iscrivere entro il 25 gennaio. Il corso, che inizierà il 5 febbraio, è suddiviso in due livelli: “base”, per il quale l’età minima richiesta è di 16 anni, e “avanzato”, per il quale l’età minima richiesta è di 18 anni.

Il corso è gratuito.

Per effettuare l’iscrizione, gli interessati possono recarsi alla sede della Misericordia di Castelfiorentino (via Palestro 9)

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa

