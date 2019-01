In corso il rifacimento delle strisce blu dei parcheggi a pagamento

In corso da parte della ditta incaricata il rifacimento della segnaletica orizzontale di tutti gli stalli per veicoli nelle Zona Controlla Sosta della città, in totale circa 2500. Vengono tinteggiati di blu i parcheggi a pagamento, ma anche i posti di colore giallo e bianco (invalidi, carico/scarico e altri).

Per cercare di creare meno disagio possibile ai cittadini e all’utenza i lavori vengono svolti nei giorni in cui in quelle strade si svolge la spazzatura automatica così da prolungare di fatto il divieto di sosta nell’arco della giornata per avere i parcheggi liberi e permettere agli operatori di intervenire nel minor tempo possibile.

Nei prossimi giorni saranno effettuati lavori anche in due piazze che rappresentano due dei più grandi parcheggi di Empoli: Piazza Gramsci e Piazza Matteotti.

I lavori vengono preannunciati da apposita segnaletica e da cartelli 48 ore prima dell’intervento e del divieto di sosta. Si consiglia, dunque, di prestare, attenzione ai divieti apposti temporaneamente.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Empoli