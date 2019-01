Buongiorno ringrazio Maria Elisa per questo antipasto di crostacei e molluschi, veramente sfizioso e molto buono, crostini di calamari e gamberi. Elisa mi ha scritto una mail e mi spiegava che lei non è molto brava con il pesce ma si è voluta cimentare nella preparazione di questo antipasto per accontentare suo marito, a cui piace molto il pesce. Ha trovato la ricetta su un buon libro di cucina e andando in pescheria si è fatta pulire i calamari.

Ma chi volesse provare a pulirli da soli potete collegarvi a questi due link di un famosissimo sito di cucina che spiega sempre molto bene ogni passaggio delle ricette, e che dà tanti consigli utili Giallo Zafferano.

Crostini di calamari e gamberi