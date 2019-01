Documenti d’identità e pratiche edilizie, in Comune pagamenti tramite POS

Documenti di identità ma anche pratiche edilizie, certificazioni e permessi a costruire. Da questa settimana il costo dei diritti fissi e dei diritti di segreteria in Comune a Fucecchio i cittadini potranno pagarlo anche tramite POS (il terminale elettronico per bancomat carte di credito, ecc) e non più soltanto in contanti.

Questa possibilità è stata introdotta al servizio anagrafe e allo sportello edilizia, i due uffici che rilasciano il maggior numero di documenti ai cittadini. La novità interessa circa 4 mila persone ogni anno: tanti sono infatti quelli che si rivolgono ai due sportelli per ottenere documenti o permessi che prevedono un costo. Di questi, 3 mila sono per il rilascio di carte d’identità mentre poco meno di mille riguardano lo sportello edilizia.

Le nuove carte d’identità elettroniche hanno un costo di 22 euro e 20 centesimi mentre per quanto riguarda le pratiche edilizie i costi possono variare da circa 30 euro per un semplice certificato a 60 euro per una comunicazione di inizio lavori fino ad arrivare ad alcune centinaia di euro per i diritti di segreteria dei permessi a costruire: dai 200 per un nuovo edificio residenziale di piccole dimensioni fino ai 600 per un edificio industriale.

