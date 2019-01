I 'dottori' del M5S visitano il centro storico: "È messo davvero male, va operato". Il video

Per i 'chirurghi' del M5S il centro storico di Empoli è un paziente "messo davvero male" che va operato. Il Meetup di Empoli a 5 Stelle, ha realizzato un simpatico video per portare all'attenzione della cittadinanza la situazione del centro storico Empolese definito "sempre più povero di attività e negozi". Nel video gli attivisti Anna Baldi e Riccardo Corsi, vestiti da dottori, valutano le condizioni di salute del 'paziente' (il centro storico) decretando che "bisogna operare urgentemente".

"La Politica locale - spiegano in una nota - negli anni ha decentrato le attività verso il nuovo Centro Commerciale impoverendo il centro storico, vero luogo di aggregazione degli anni passati. Con questo video vogliamo far sorridere ma anche far riflettere i cittadini sul futuro della Città. Per Il nostro Meetup , vivere Empoli significa viverla tutto l'anno e non solo addobbata per le feste Natalizie".

Fonte: Meetup Empoli a 5 Stelle

