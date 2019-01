Droga, si intensificano i controlli della polizia

Controlli antidroga della Polizia soprattutto negli ambienti frequentati da giovani dediti al consumo di sostanze stupefacenti.

Finito nei guai è un giovane ragazzo nigeriano, O.D., ventunenne, arrivato in Italia come richiedente asilo qualche anno fa, ora residente a Siena.

Nell’ambito della intensificazione dei dispositivi di controllo presso le zone cittadine maggiormente esposte al fenomeno del consumo di stupefacenti disposti dal Questore Capuano, personale in borghese della Polizia di Stato, coadiuvato da equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze, ha svolto specifici appostamenti presso la stazione e dintorni per contrastare anche il consumo di stupefacenti tra giovani adolescenti.

Durante tale servizio è stata notata una coppia di giovani, un ragazzo straniero ed una ragazza italiana, che sostavano nei pressi della stazione. In questa circostanza è stato visto un movimento sospetto che ha fatto scattare un controllo approfondito. Tenuto conto che entrambi i giovani sono conosciuti per i trascorsi delinquenziali legati proprio allo spaccio di stupefacenti, i poliziotti della Squadra Mobile li hanno compitamente identificati e proceduto a perquisizione personale. Addosso all’uomo sono state trovate diverse dosi di marijuana, di cui l’uomo non ha fornito alcuna spiegazione circa il possesso se non per il consumo personale. E’ stata effettuata successiva perquisizione domiciliare che ha dato esito negativo. Pertanto il giovane nigeriano è stato denunciato all’Autorità amministrativa per detenzione di sostanza stupefacente a titolo personale.

Il ventunenne, di origine nigeriana, è già stato denunciato in diverse occasioni in quanto spacciatore di marijuana anche a ragazzi minorenni e per questo è sottoposto a diversi procedimenti penali.

Sono in corso serrate indagini per individuare gli altri responsabili e stroncare il giro di spaccio.

Tutte le notizie di Siena