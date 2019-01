Fondazione CRV, Buselli: "Buon lavoro a Pepi e ai membri del Cda"

«Faccio i miei complimenti ed auguro buon lavoro al nuovo Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra Roberto Pepi, e ai nuovi membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Indirizzo». Così il sindaco di Volterra Marco Buselli. «La presenza di una Fondazione e di una banca del territorio, entrambe forti ed autonome – prosegue il primo cittadino - , è elemento ineludibile ed indispensabile per lo sviluppo ed il rilancio della città e del territorio, anche ai fini del rafforzamento complessivo del "sistema Volterra", che vede la presenza di istituzioni bancarie sul territorio addirittura fin dal 1494. Il nuovo Presidente, Roberto Pepi, ha tutte le carte in regola per far bene e per affrontare questa fase di scelte importanti e sicuramente non facili». Il sindaco Buselli aveva nominato Roberto Pepi nell'Organo di Indirizzo, assieme a Mario Martolini, mentre anche l'altro nominativo non passato in prima battuta, quello di Lilia Silvi, è poi rientrato a far parte del CdA della Fondazione.

Fonte: Comune di Volterra - Ufficio stampa

