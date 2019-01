Furto di 300 scatole di farmaci dall'ospedale: il valore è di 125mila euro

Circa 300 scatole di farmaci sono state rubate dalla farmacia dell'ospedale Sant'Andrea di Massa Marittima. Nonostante il sistema di allarme scattato e la richiesta di intervento delle forze dell'ordine, i ladri, nella tarda serata di martedì sono entrati spaccando una finestra e una porta e, dopo aver messo fuori uso le telecamere, sono riusciti a portare via i farmaci per un valore di circa 125mila euro. L'azienda Asl ha subito proceduto a una verifica dei materiali inventariati, rimasti nella farmacia e sta collaborando con gli inquirenti per riuscire a per capire la dinamica del furto.

