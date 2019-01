Gelo, il Comune di Carmignano potenzia gli interventi di salatura

Il Centro Funzionale della Regione Toscana segnala anche per i prossimi giorni un forte abbassamento delle temperature, con diffuse gelate mattutine. Il sistema di Protezione Civile del Comune di Carmignano è già attivo da alcuni giorni e continuerà ad esserlo fino alla cessazione delle avversità meteorologiche. Ieri un nuovo summit in Comune alla presenza dei componenti del sistema di Protezione Civile: il Sindaco Edoardo Prestanti, gli assessori ai Lavori Pubblici, al Sociale e alla Protezione Civile, il responsabile della Protezione Civile di Carmignano, la Polizia Municipale e la Vab Colline Medicee. Una riunione resa necessaria per fare il punto della situazione e definire le linee guida da seguire per gestire al meglio l'emergenza freddo.

In particolare è stato predisposto il monitoraggio costante di tutte le strade comunali al fine di valutare quelle che hanno bisogno di una salatura preventiva. Sono previsti la sera o nelle prime ore del mattino (se necessario sia la sera che la mattina) interventi puntuali di salatura sulla viabilità principale e nei punti sensibili del territorio, quali via Arrendevole, la zona di Bacchereto, Artimino e Poggio alla Malva. Ieri sera sono stati circa 500 i kg di sale sparsi dagli operai del Comune su tutto il territorio. Ogni giorno è in programma inoltre la salatura delle aree in prossimità delle scuole e delle uscite dei mezzi di soccorso. Sono state poi allertate la Polizia Municipale e la Vab Colline Medicee per intervenire, all’occorrenza, nelle strade a rischio chiusura. Resta costante il monitoraggio da parte dei tecnici di Consiag di tutte le caldaie comunali (scuole, palestre, uffici e altro), al fine di scongiurare danni agli impianti. Si ricorda inoltre che anche per i prossimi giorni gli impianti di riscaldamento delle scuole dell'infanzia del territorio (Vittoria Contini Bonacossi di Seano, Ida Baccini di Santa Cristina a Mezzana, Grotta delle Fate di Bacchereto e Prato Rosello di Poggio alla Malva) resteranno accesi 24 ore su 24, così da garantire una temperatura ottimale per alunni e personale sin dall'apertura dei plessi scolastici. Insieme all'Ufficio Servizi Sociali, infine, è stata effettuata una verifica dalla quale è emerso che non sono presenti senzatetto sul territorio comunale di Carmignano.

Sono comunque possibili localizzati pericoli a causa della formazione di ghiaccio sulle strade, si invitano quinti tutti i cittadini a prestare la massima cautela nel mettersi alla guida e negli spostamenti sul territorio. Si ricordano inoltre le raccomandazioni di Publiacqua di proteggere in maniera adeguata i contatori dell'acqua e le tubazioni esterne con materiali isolanti o con stracci di lana, così da evitarne la rottura a causa del gelo.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Carmignano