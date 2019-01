Giornata 'ecologica' con la Misericordia di Vinci

Domenica 27 gennaio 2019 dalle ore 09 alle ore 16 presso la sede della Misericordia di Vinci si terrà una giornata "ecologica" allo scopo di portare avanti con tutte le Associazioni partner i lavori di pulizia del "bosco ritrovato" come da progetto vincitore del bando CESVOT Giovani e beni comuni 2018.

Sarà un'occasione per passare tutti una giornata diversa all'insegna dell'ambiente. Non mancherà nemmeno l'occasione per mangiare qualcosa a pranzo tutti insieme con un buffet offerto dalla Misericordia.

