Incendio in casa nella notte: bambino di 10 anni ustionato e tre intossicati

Un bambino di 10 anni è rimasto ferito in un incendio divampato nella sua abitazione a Bagno a Ripoli, alle porte di Firenze. Il piccolo ha riportato ustioni agli arti inferiori. Altre 3 persone, intossicate dal fumo, sono state soccorse e trasportate in ospedale. Nessuno, comunque, sarebbe in pericolo di vita. L'allarme ai vigili del fuoco è arrivato intorno alle 1,30. Sul posto, insieme ai pompieri che hanno lavorato per oltre due ore, il personale del 118. Secondo le prime informazioni il rogo sarebbe partito dall'impianto elettrico.

Tutte le notizie di Bagno a Ripoli