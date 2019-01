Incendio rimessaggi contenenti bombole gpl, salvato un cane dalle fiamme

Nel pomeriggio di oggi 10 gennaio, intorno alle 15, i vigili del fuoco del comando di Poggibonsi sono intervenuti nella frazione di Staggia Senese per un incendio che ha coinvolto due capanni agricoli, vecchi rimessaggi per l'agricoltura. La situazione è apparsa subito complessa per la presenza di due bombole di gpl. Ad allertare i vigili del fuoco, i due proprietari ultranovantenni dei capanni. Tra le fiamme un canino che è stato portato in salvo dal personale operante che ha richiesto, per domare l'incendio, anche una autobotte dalla sede centrale. Non si conoscono le cause dell'incendio, che è stato domato, ma ha provocato vasti per i rimessaggi agricoli.

