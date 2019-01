Lavori di potenziamento alla rete elettrica a Empoli: ecco le vie interessate

E-distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica, comunica che lunedì 14 gennaio effettuerà lavori di manutenzione e potenziamento su una porzione circoscritta di rete elettrica a Empoli, con particolare riferimento a piazza Gramsci all’altezza degli snodi di via Salvagnoli e via Ferrante.

I tecnici dell’azienda elettrica eseguiranno una nuova connessione alla rete elettrica di un cliente privato e nell’occasione rinnoveranno parte della componentistica negli impianti elettrici di piccola taglia, potenziando l’assetto di rete per garantire una distribuzione elettrica equilibrata in tutta l’area.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione programmata che E-Distribuzione, grazie a bypass da altre linee e ad un sistema di rialimentazione con circuiti di bassa tensione, circoscriverà a soli 13 civici, anche se i lavori porteranno benefici al servizio elettrico di una porzione più estesa di città. Questo il dettaglio dei lavori: lunedì 14 gennaio, dalle ore 9:00 alle 15:00, Empoli, piazza Gramsci civ. 2, da 6 a 16, 1, 5, 15, 21; via Salvagnoli civ. 4; via Ferrante civ. 5.

I clienti sono stati informati attraverso affissioni nella zona interessata. E-distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di forte maltempo, gli interventi potrebbero essere rinviati.

Fonte: Enel Italia srl

