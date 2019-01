Lavori Publiacqua a Firenze, il punto dei cantieri

Questa mattina l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti ha fatto il punto con i vertici tecnici di Publiacqua sui cantieri aperti a seguito di interventi urgenti dall’inizio dell’anno e che esulano dalla normale programmazione dei lavori effettuata dagli uffici della mobilità.

Per quanto riguarda l’Oltrarno, domani sarà effettuato il ripristino della zona interessata dai lavori in via della Chiesa con successiva riapertura alla circolazione. Più complesso l’intervento in corso in via delle Caldaie, nel tratto da via dei Preti a via Mazzetta. Nel corso del lavoro a seguito della rottura di un allaccio gli addetti di Publiacqua si sono resi conto del pessimo stato di salute delle condutture di acquedotto e fognatura e quindi è stato deciso di procedere alla sostituzione dell’intero tratto (circa 15 metri). A seguire saranno rifatti gli allacci. Tempo previsto una decina di giorni.

Serviranno invece due mesi di lavori in via del Leone. Anche in questo caso nel riparare un guasto a un allaccio è emersa la necessità di sostituire 50 metri circa di acquedotto e fognatura, con relativi allacci, nel tratto da piazza Tasso a via dell’Orto. Poco distante è in corso anche il cantiere, sempre per un guasto con due perdite successive, in via di Camaldoli. Le rotture sono state riparate e da domani sarà effettuato il ripristino con l’obiettivo di riaprire al transito, almeno per auto e scooter, sabato: la maturazione della pavimentazione in pietra necessita un maggior numero di giorni ma le dimensioni della strada dovrebbero consentire di poter riaprire parzialmente la circolazione.

La medesima modalità di ripristino è prevista in via del Corso: i lavori di riparazione del guasto si sono conclusi ieri e adesso si attendono i tempi della maturazione della pavimentazione in pietra. Riparata anche la perdita in via Bolognese altezza rotatoria di via Trieste (domani il ripristino) mentre in viale Europa l’intervento sul marciapiede sarà completato domani, tra sabato e domenica in programma il rifacimento della pavimentazione.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

