Legge di stabilità, il PD Empolese Valdelsa aderisce alla mobilitazione contro la manovra: le iniziative

Sabato 12 gennaio sarà una giornata di grande mobilitazione. In tutto l’Empolese Valdelsa si terranno banchini contro la “Legge di stabilità” del governo, nell’ambito dell’iniziativa che il Partito Democratico svolgerà in tutta Italia. “Mille no alla manovra delle tasse e delle bugie”, è questo lo slogan scelto dal Partito democratico per la mobilitazione nazionale di sabato.

“Una legge frettolosa e confusa, figlia della propaganda e dell’ammutinamento del Parlamento – spiega Jacopo Mazzantini, segretario Pd Empolese Valdelsa- Una legge, soprattutto, che non solo non risolve, ma anzi peggiora quelle situazioni sociali che Lega e 5 Stelle si erano ripromessi di affrontare. Non c’è niente per i giovani; non c’è niente sugli esodati; non c’è la copertura per evitare l’aumento dell’Iva, che colpirà tutti in quanto consumatori; tagli inaccettabile per la scuola. E lo sblocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione è stato rinviato.

Una legge di bilancio che ha seguito una procedura palesemente incostituzionale e calpestando in forme senza precedenti i diritti delle opposizioni e le prerogative del Parlamento. Per questo il gruppo parlamentare del Pd e oltre trenta senatori tra cui il nostro Dario Parrini hanno depositato un ricorso alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato.

Tutto questo merita una mobilitazione importante: bisogna rompere il muro di propaganda costruito dalla Lega e dal Movimento 5 Stelle”.

Ecco il programma completo dei banchini: alla casa del popolo di Capraia dalle 10:00 alle 12:00; alla casa del popolo di Limite dalle 10:00 alle 12:00; in corso Matteotti a Castelfiorentino

dalle 10.00 alle 18.00; a Cerreto Guidi in via Vittorio Veneto (zona Coop), in piazza Belvedere (mercato settimanale) e in va Roma al circolo arci dalle 10:00 alle 12:00; dalle 10.00 alle 13.00 in piazza Boccaccio-angolo via due giugno a Certaldo; a Empoli in piazza della Vittoria dalle 10.00 alle 19.00; a Fucecchio davanti alla Coop di via Fucecchiello e in piazza Montanelli dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16:00 alle 18:00; a Gambassi Terme dalle 9.00 alle 13.00 davanti la sede Pd in via Garibaldi; a Montaione in piazza Cavour dalle 10.00 alle 13.00; a Montelupo F.no in piazza Unione Europea dalle 9.00 alle 13.00; Montespertoli in piazza del Popolo (zona antistante l'Urp). dalle 9:00 alle 12:00 e a Vinci in viale Togliatti davanti la Coop dalle 9:30 alle 12:00.

Fonte: PD Empolese Valdelsa

