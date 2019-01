Leonardo da Vinci, presentato a Milano il film di Finazzer Flory

Vinci e Leonardo ancora protagonisti. Ieri mattina a Milano, in conferenza stampa, è stato presentato insieme alle altre iniziative organizzate dal Comune lombardo, il film “Essere Leonardo da Vinci”, di e con Massimiliano Finazzer Flory e prodotto da Rai Cinema.

Tratto dallo spettacolo teatrale di successo internazionale “Essere Leonardo da Vinci. Un’intervista impossibile”, è un film unico nel suo genere, con il volto e la lingua di Leonardo, girato in location straordinarie, tra le quali ovviamente non poteva mancare Vinci.

Un film che tiene insieme l'originalità linguistica attraverso il linguaggio del Rinascimento, il trucco, i costumi e la qualità tecnologica del nostro tempo come il drone che permette di realizzare nuove tendenze estetiche tra paesaggio e patrimonio culturale. Oltre il documentario e prima della fiction una contaminazione di generi con la verità dell'arte.

Dopo la première di New York dello scorso ottobre, che ha riscontrato il tutto esaurito e un grande apprezzamento del pubblico, il film sarà proiettato alla National Gallery di Londra venerdì 18 gennaio. Ma si tratta soltanto di un “antipasto”: alla versione in cortometraggio della durata di 24 minuti seguirà infatti anche quella in lungometraggio di 80 minuti, che uscirà nella primavera del 2019.

Alla presentazione milanese era presente l'assessore alla Cultura del Comune di Vinci, Paolo Santini: “Il cortometraggio si apre con le straordinarie immagini di una Vinci inedita e nella narrazione biografica leonardiana prosegue con scorci di incomparabile bellezza della nostra città e del Museo Leonardiano - ha affermato - La pellicola sarà proiettata in tanti paesi del mondo, e costituirà un veicolo promozionale straordinario per Vinci e i luoghi leonardiani. La collaborazione con Rai cinema e con partner di primaria importanza è una garanzia di successo per questo bellissimo film di Massimiliano Finazzer Flory, deus ex machina dell'operazione, oltre che attore e regista. Cogliamo l'occasione per ringraziarlo e per aver realizzato un film che finalmente rende giustizia alla figura del Genio Vinciano, qui descritto nel suo rapporto con i luoghi e con la natura in maniera davvero ineccepibile. Un Leonardo intimo che emerge anche attraverso la descrizione dei luoghi dove ha avuto origine il suo genio e il suo pensiero, e dove ha trascorso la sua vita. Il film arriverà naturalmente anche a Vinci, dove tutto ha avuto inizio. L'amministrazione comunale ha sponsorizzato volentieri il film, sostenendolo in ogni modo possibile, convinta della grande bontà del progetto”.

