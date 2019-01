Multe in Fi-Pi-Li e nelle strade MetroCittà, 12 milioni di euro nel 2018

Sono quantificati dalla Città Metropolitana di Firenze in 12 milioni di euro i proventi delle sanzioni per violazioni al Codice della strada previsti per l'anno 2019. Sulla base della normativa vigente solo la metà di un quarto di quanto accertato potrà essere utilizzato in bilancio senza vincoli di destinazione (629.347,85 euro). La relativa delibera, approvata dal Consiglio della Metrocittà, è stata illustrada dal consigliere delegato alla Polizia Metropolitana Angelo Bassi.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

