Porte magiche e cappelli stravaganti con i My Tin Apple a Radio Lady

I My Tin Apple sono una 'Tin rock band' toscana, della provincia di Siena. Il nucleo base si costituisce nel 1998.

Per l’etichetta Fuel records e col produttore Marco Elfo Buongiovanni escono due album: 'The Crow’s Lullaby' nel 2013 e 'A Strange Carousel' nel 2015, quest’ultimo missato nel leggendario banco usato da Freddy Mercury e concluso dal mastering di Antonio Baglio. Segue un attività molto intensa e produttiva, video clip, interviste, ottime recensioni, cura dell’immagine e diversi live portano la mela di latta in giro per tutta l’Italia. Aprono i concerti di Lacuna Coil, Belladonna e The Bluebeathers, Nobraino. Nel 2016 vincono il premio Tv Spenta di Rapolano Terme e partecipano alla festa dell’Unicorno a Vinci, ( il festival fantasy più grande d’Italia ) aprendo appunto il concerto alla nota band Italiana Lacuna Coil. A dicembre 2018 è uscito il loro ultimo album “The Door”.

I My Tin Apple sono Gianluca Gabriele alla voce, Francesco Vannini alla batteria, Massimiliano Ciani chitarra e synth, Marco Bruni al basso, Simone Di Muro chitarra e cori.