Niente da fare a Prato per il Bc femminile

Basket Castelfiorentino sconfitto a Prato 47-37 nel recupero della sesta giornata.

Non arriva l’acuto esterno per le ragazze del Basket Castelfiorentino che nel recupero della sesta giornata di andata del campionato di Promozione Femminile si arrendono sul parquet della Cestistica Rosa Prato per 47-37.

Gara equilibrata nella prima parte che ha visto le padrone di casa sempre con la testa avanti, ma allo stesso tempo le gialloblu brave a stare al passo tanto che al riposo lungo il tabellone segnava 26-20. Al rientro però, complice da una parte la zona laniera, dall’altra la difficoltà castellana a realizzare nonostante i buoni attacchi costruiti, un parziale di 11-4 è divenuto decsivo nell’economia del match. Così nell’ultimo quarto le ragazze di Volterrani hanno provato a colmare il divario, ma Prato ha saputo amministrare e chiudere a +10.

CESTISTICA ROSA PRATO – BASKET CASTELFIORENTINO 47-37

Parziali: 12-8; 26-20 (14-12); 37-24 (11-4); 47-37 (10-13)

Tabellino: Lucchesi 2, Tortorelli 6, Ulivieri A. ne, Ferradini, Fiorentino, Ulivieri E. 5, Fanelli ne, Andries, Banchelli 10, De Felice, Bongini 9, Barberi 5. All. Volterrani. Ass. Iserani.

Arbitro: Michelozzi di Pistoia.