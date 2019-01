Passeggiate della salute Uisp a Ponte a Elsa, una domenica in movimento

Domenica 13 gennaio Uisp Empoli Valdelsa e Sezione Soci Coop organizzano una “Camminata della Salute” aperta a tutti. Un'iniziativa che ha come obiettivo la promozione del movimento e la scoperta di luoghi di importante rilevanza culturale e paesaggistica del territorio.

La camminata si svolgerà nella frazione di Ponte a Elsa.

La durata del tragitto è di circa un'ora e mezzo e si alternerà tra persorsi pianeggianti e collinari. Al termine della passeggiata, che sarà guidata da un istruttore Uisp, verrà offerto un rinfresco a base di frutta offerto da Unicoop. La partecipazione all'iniziativa è totalmente gratuita. La prossima tappa si svolgerà a Montelupo il 10 febbraio prossimo.

La “Camminata della Salute” è un progetto frutto di un protocollo di intesa firmato a metà febbraio scorso tra la Uisp Toscana e Unicoop Firenze per la promozione di gruppi di cammino in ambito urbano ed extraurbano e la sperimentazione di iniziative a carattere culturale, educativo, motorio e ricreativo. Il protocollo rafforza la collaborazione già avviata sul territorio tra Uisp e Unicoop.

Il ritrovo è per domenica 13 giugno alle 9 presso il circolo Arci di Ponte a Elsa, in via Livornese 325. In caso di pioggia la passeggiata verrà annullata. Per informazioni contattare comitato Uisp Empoli Valdelsa, via XI Febbraio 28/A Empoli, telefono 0571/711533. Oppure punto Soci Coop al centro commerciale di via Sanzio, Empoli, telefono 0571/944654.

Fonte: Uisp Empolese Valdelsa

