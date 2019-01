PD contro la manovra di Governo, gazebo a Santa Maria a Monte

Sabato gazebo in piazza della Vittoria Sabato 12 gennaio dalle 9 alle 12:30 anche il PD di Santa Maria a Monte sarà in piazza. Verrà allestito un gazebo dove sarà distribuito materiale illustrativo su quella che è stata definita la “manovra del popolo” dal governo gialloverde. Presidio che sarà anche l’occasione per raccogliere osservazioni e proposte dai nostri cittadini. Il Gazebo si inserisce all’interno dell’iniziativa di mobilitazione nazionale indetta dal Partito Democratico e che vedrà scendere in piazza tantissimi militanti per manifestare contro le misure approvate nei giorni scorsi dal Governo Nazionale.

