Il Pd verso la coalizione di centrosinistra. Pelosi: "Pelosi: "Disponibilità e apertura"

“Il Pd di Poggibonsi è pronto ad avviare un percorso di condivisione per la costituzione di una coalizione di centrosinistra. Un concorso di idee guardando al futuro. Abbiamo organizzato e organizzeremo una serie di incontri interni e esterni al Pd, cercando di cogliere punti di incontro, da sviluppare e da ampliare, per unirci attorno a un progetto condiviso e lungimirante di città. Rinnoviamo pertanto, con umiltà e serietà, la nostra disponibilità e la nostra apertura verso altre forze politiche di centrosinistra, a partire dal PSI, insieme ad altre manifestazioni civiche e tutte quelle forme più o meno organizzate di rappresentanza e di partecipazione alla vita di Poggibonsi”.

Esordisce così Maurizio Pelosi, Segretario del Pd di Poggibonsi, che lancia il percorso di costruzione della coalizione in vista delle prossime elezioni amministrative 2019 a sostegno del candidato Sindaco David Bussagli.

“Lungo il nostro cammino abbiamo scoperto – sottolinea Pelosi - una generazione di ventenni sinceramente e profondamente appassionata, ma delusa da come, in certi contesti, la politica si è occupata poco dei loro sogni, dei loro progetti, dei loro diritti e decisamente troppo di correntismo, personalismi e autoreferenzialità. I mesi che abbiamo davanti dovranno essere un’ulteriore occasione per fare sintesi tra le varie proposte che vorremmo analizzare, valutare e costruire tutti insieme, all’interno e all’esterno del Pd, per dar vita a un programma di governo che scaturisca dalle passioni, dalle competenze, dalle idee e dalle aspirazioni di una rappresentanza quanto più ampia possibile della città. Si tratta di passaggi politici importanti, da affrontare già nei prossimi giorni, per costruire un gruppo di lavoro nel quale ciascuno sia protagonista, e che abbia al centro del proprio obiettivo costruire una città sempre più bella, inclusiva, densa di opportunità e caratterizzata dalla giustizia sociale, volta allo sviluppo e al benessere di un’intera comunità.”

“Dopo le ultime elezioni politiche del 4 marzo 2018 – ricorda Pelosi - a tutti i livelli del nostro partito è stata sottolineata, in molteplici contesti, l’importanza di aprirsi verso altre forze politiche di centrosinistra, di rafforzare ulteriormente le nostre relazioni con associazioni che operano in ambito sociale, culturale, sportivo e, più in generale, col mondo del volontariato e delle OO.SS. Proprio quelle relazioni che, a livello nazionale, avevamo trascurato, talvolta messo in discussione, in particolare con le persone più deboli e quindi più esposte alle conseguenze della crisi, del precariato, dell’austerità.”

“Il Pd di Poggibonsi è pronto a mettersi in gioco, a fianco di David Bussagli – conclude Pelosi - con l’intento di organizzare più momenti di condivisione e ascolto della città in vari luoghi e ambiti, partendo dalle periferie, dai lavoratori e dalle imprese. Ci stiamo già adoperando per organizzare serate tematiche aperte, atte a presentare le nostre prime proposte e ad analizzare con attenzione i contributi che potranno emergere dalla cittadinanza, per realizzare un programma di mandato nato dalla nostra passione, dai nostri valori e dal nostro senso civico e arricchito dalla sintesi di energia, dinamismo e risorse morali che caratterizzano Poggibonsi. Possiamo farlo soltanto insieme, dobbiamo farlo per le prossime generazioni, vogliamo farlo perché sentiamo parte di noi i valori che ci uniscono, #tuttiXtutti.”

