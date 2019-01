Premio letterario Chianti, proclamazione dei cinque finalisti per la XXXII edizione

Motori accesi per la XXXII edizione del Premio Letterario Chianti. I nomi dei cinque finalisti selezionati dal comitato tecnico del Premio verranno resi noti alla stampa lunedì 14 gennaio 2019, alle ore 20, in un incontro presso la storica residenza 'Villa il Poggiale', in via Empolese 69, a San Casciano, promossa dal Rotary San Casciano-Chianti, sponsor della manifestazione culturale.

Gli autori finalisti incontreranno in cinque Comuni del territorio chiantigiano fiorentino e senese una giuria popolare di 350 lettori (l'unica al mondo, con il coinvolgimento delle biblioteche locali), fino alla cerimonia finale che decreterà il vincitore.

Per conferme si possono chiamare i numeri 335.67.97.976 e 335.160.18.93 o scrivere ad ass.stazionediposta@gmail.com

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di San Casciano in Val di Pesa