Primo soccorso, impariamolo con la Pubblica assistenza di Santa Croce

I formatori della Pubblica Assistenza di Santa Croce sull’Arno aprono il nuovo anno con il corso di primo soccorso aperto a tutta la cittadinanza.

Il corso inizierà Martedì 22 Gennaio alle ore 21.30 e le lezioni si svolgeranno il Martedì e Giovedì sera allo stesso orario.

La formazione sarà divisa in due parti:

- Livello base

ha una durata di sei incontri con il quale sarà possibile acquisire la certificazione del BLS attraverso cui imparare manovre rianimazione e disostruzione su persone adulte, inoltre ,diventando volontario/a, potrai aiutarci a svolgere servizi ordinari (ricoveri e dimissioni ospedalieri, servizi sociali e manifestazioni).

- Livello avanzato e DAE sarà possibile acquisire conoscenze tecniche e teoriche sui protocolli SVT (sopporto vitale al paziente traumatizzato), ALS (sopporto medico/infermieristico), BLSD e PBLSD (rianimazione adulta e pediatrica con DAE),conoscerete tutti i presidi necessari per il soccorso;

Inoltre avrete la possibilità di prendere parte ai servizi di emergenza con i nostri volontari e il personale 118 di turno. Diventando volontari potrete aiutarci a coprire i turni sull’ambulanza d’emergenza.

Alla fine di tali percorsi formativi sono previsti degli esami, uno per il livello base e uno per il livello avanzato e DAE, in quest’ultimo è possibile scegliere se svolgere o meno anche l’esame per l’abilitazione all’uso del defibrillatore.

La vostra scelta non influirà sul vostro ruolo di volontario, ma sareste comunque coinvolti nel nostro mondo fatto di turni, servizi sanitari, sociali, di emergenza e non solo… scoprirete un mondo fatto di persone diverse unite da una grande ed indescrivibile passione, aiutare il prossimo.

Per info e iscrizioni passa a trovarci presso la nostra sede sita a Santa Croce sull’Arno Largo Bonetti 5 (davanti alla coop) oppure contattaci allo 0571/33333 (tasto 1 del disco registrato). Ricordati di iscriverti alla newsletter sul sito www.pa-santacroce.it per rimanere sempre aggiornato sulle news.

Fonte: Pubblica assistenza di Santa Croce sull'Arno

