Finisce male la rapina in tabaccheria, il commerciante la scopre: aveva già rubato il giorno prima

Ha tentato di rapinare una tabaccheria sul litorale pisano, a Tirrenia, ma ha poi avuto una colluttazione con il commerciante e quest'ultimo l'ha riconosciuta fuori dalla sciarpa che usava come maschera: aveva già rubato nello stesso luogo il giorno prima. La polizia l'ha così bloccata: si tratta di un'italiana di 51 anni, in camera di sicurezza fino al processo per direttissima che si terrà domani in tribunale nel capoluogo. Su di lei gravano altri precedenti per furto anche ai danni di una gioielleria del centro di Pisa. Anche allora la refurtiva fu recuperata.

Tutte le notizie di Pisa