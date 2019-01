Slot, il Comune di Firenze vince al Tar

“Apprendiamo con soddisfazione che il Tar abbia ritenuto legittima l’ordinanza emessa dal Comune di Firenze grazie all’istruttoria svolta con l’Università di Firenze: come Comune capoluogo di regione abbiamo avuto il coraggio e la forza di andare avanti in questa battaglia per la tutela della cittadinanza”. Così l’assessore allo Sviluppo economico Cecilia Del Re in merito alla pronuncia del Tar sull’ordinanza emessa dal Comune di Firenze anche in seguito all’approvazione del nuovo regolamento sul gioco lecito. “Al regolamento – ha proseguito l’assessore - abbiamo lavorato insieme ad Anci Toscana e ad altri comuni della nostra regione. La salute pubblica è un valore di rango costituzionale da tutelare in via prioritaria e i dati raccolti dall’Università di Firenze in collaborazione con gli uffici comunali mostravano un allarme in tal senso, per questo siamo andati avanti nella nostra battaglia”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

