Sostanze inquinanti in mare, sequestrato depuratore. Tre indagati

Sequestrato il depuratore 'Lavello 1' nella zona industriale di Massa e tre persone indagate per reati ambientali. L'indagine è stata avviata dalla Capitaneria di Porto di marina di Carrara nel mese di giugno. I tre indagati lavorerebbero per enti pubblici. Le analisi effettuate hanno evidenziato in prossimità dello scarico il superamento dei valori di molte sostanze inquinanti. Negli ultimi mesi sono state numerose le segnalazioni e gli esposti dei cittadini per l'inquinamento del Fosso Lavello. Secondo quanto hanno accertato gli uomini della capitaneria, coordinati dal procuratore Aldo Giubilaro, i fanghi finivano poi in mare.

