A teatro per studiare i cambiamenti climatici, evento al Politeama di Poggibonsi

Cambiamenti climatici - possibili soluzioni. Questo il nome dell'evento in programma al teatro Politeama di Poggibonsi il prossimo venerdì 18 gennaio. L'evento è organizzato dalla Vab sezione Valdelsa con il patrocinio di Regione Toscana e Comune di Poggibonsi. Di seguito il programma

Inizio: ore 9.30

Breve presentazione

Saluti dell'amministrazione

Annunciata presenza per saluti del Presidente del Consiglio regionale della Regione Toscana Eugenio Giani

10.00 -10.20 Giulio Betti (meteorologo, Consorzio LaMMA - Ibimet CNR)

Titolo intervento: "Cambiamento climatico e sostenibilità". L'intervento si sviluppa a partire dalla premessa che il clima è sempre naturalmente cambiato, anche in maniera catastrofica, in relazione a diversi fattori

10.25-10.45

Luca Tonarelli (Dottore in Scienze Forestali e in Attività di Protezione Civile, D.R.E.AM. Italia, Responsabile del centro di addestramento antincendi boschivi della Regione Toscana)

Titolo intervento:

“Gli incendi boschivi come cambiamento del clima e del suolo”

10.50- 11.10 Per i relatori e gli ospiti coffee break (gli studenti potranno portarsi la colazione che avrebbero comunque fatto a scuola perché sarebbe improponibile farli spostare ). Per gli studenti: Proiezione del filmato prodotto dalla VAB: Il fuoco intorno

11.10- 11.30

Nicola Casagli (Professore ordinario di Geologia applicata c/o il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze)

Titolo intervento:

“Come convivere con gli eventi naturali: conoscenza, coscienza e corretta gestione del territorio”

11.30-12.00

Conclusioni e Discussione

