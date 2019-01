Variante Urbanistica di Porta a Lucca: assemblea pubblica con Conti e Dringoli

Si terrà il prossimo lunedì 14 Gennaio l’assemblea pubblica sulla variante urbanistica che interessa l’area attualmente destinata ad Area di Culto in via del Brennero a Porta a Lucca. L’incontro con la cittadinanza avverrà nella sede della Circoscrizione 5 in Largo Petrarca alle ore 17.00; il sindaco Michele Conti e l’Assessore all’Urbanistica Massimo Dringoli illustreranno il processo di formazione della variante e le tempistiche dell’intero procedimento.

L’Assemblea pubblica voluta dall’Amministrazione Comunale è uno degli strumenti per garantire una informazione e partecipazione più ampia possibile da parte della cittadinanza sui temi urbanistici della città. Il Comune di Pisa ha individuato un Garante per l’informazione e la Comunicazione, Sandra Bertini, a cui sarà possibile inviare domande o chiedere informazioni scrivendo all’indirizzo e-mail dedicato: garantedellacomunicazione@comune.pisa.it

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pisa