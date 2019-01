Alia, l'Ecofurgone al mercato di Lastra a Signa

Da sabato 12 gennaio, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, in vicolo delle Merci a Lastra a Signa (Fi) , durante il mercato settimanale, si potrà trovare l’Ecofurgone di Alia. Il servizio permetterà, alle utenze domestiche, di consegnare tutti quei rifiuti che, per caratteriistiche o dimensioni, non devono essere lasciati alla postazione stradale di raccolta né esposti durante il “porta a porta”. L’Ecofurgone , presidiato da addetti Alia ai quali consegnare i rifiuti, farà tappa al mercato settimanale di Lastra a Signa ogni 2° e 4° sabato del mese, e si aggiunge all’Aliapoint, attivo da gennaio ogni primo giovedì del mese, dove è possibile ricevere informazioni .

All’Ecofurgone possono essere consegnati i seguenti rifiuti: olio vegetale esausto, lampade e tubi al neon, vernici in barattolo e bombolette spray, toner e cartucce stampanti, pile e batterie, piccoli elettrodomestici (come radio, cellulari, phon, tostapane, utensili elettrici, frullatori etc) e farmaci scaduti.

Per altre tipologie di rifiuti, nello specifico quelli di grandi dimensioni (ingombranti come grandi elettrodomestici, mobili, etc., ) Alia ricorda alle utenze domestiche che è attivo il servizio di ritiro a domicilio gratuito. Per prenotarlo è sufficiente contattare i numeri utili dell’azienda (800. 888 333gratuito da rete fissa e 199. 105 105 da rete mobile a pagamento; il costo della chiamata dipende dal piano tariffario del gestore telefonico) oppureutilizzare il form web “Dillo ad Alia”. I due contatti telefonici sono attivi dal lunedì al venerdì in orario 08.30/19.30 ed il sabato 08.30/14.30; al termine della telefonata gli utenti riceveranno dall’operatore un codice per il ritiro (da indicare sui rifiuti insieme alla scritta “per Alia”) ed una data ed orario di esposizione. In alternativa, gli ingombranti possono essere consegnati direttamente presso gli Ecocentri Alia: i dettagli sulle strutture, gli orari di apertura al pubblico e le modalità di accesso sono consultabili sul portalewww.aliaspa.it nella sezione “Ecocentri” cui si accede dalla home page.

Fonte: Alia - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Lastra a Signa