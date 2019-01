'Tanto ci sono i borghi', le foto di Antonella Ciarcia in mostra a Montelupo

Da lunedì 7 gennaio alle ore 21 fino a lunedì 21 gennaio, la giovane fotografa Antonella Ciarcia sarà in mostra con i suoi lavori con la personale 'Tanto ci sono i borghi' a Montelupo Fiorentino, presso il circolo Arci in collaborazione di Fotolupo in via Rovai 43, per accendere un faro sui borghi attivi e quelli abbandonati.

Ci sarà anche Toiano un borgo quasi del tutto abbandonato insieme a Civita di Bagnoregio che sta crollando mano a mano.

La 23enne Antonella Ciarcia è una fotografa nata ad Aversa, in provincia di Caserta, che vive a Pontedera. Nel maggio 2018 la sua prima mostra a Vicopisano insieme ad altri ragazzi da cui è nato l'interesse per i borghi attivi borghi quasi del tutto abbandonati e i borghi abbandonati, che rivivono nei suoi scatti.