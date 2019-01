Al via l'asfaltatura di via Fratelli Cervi

Via Fratelli Cervi è stata interessata negli ultimi anni da un’attività di riqualificazione che ha comportato la costruzione di due rotonde (una all’incrocio con la stata 67 e l’altra all’incrocio con via 1° maggio), il rifacimento dei marciapiedi e la realizzazione di piste ciclabili, oltre che ha importanti interventi sui sottoservizi, connessi con lavori di riqualificazione di due ex importanti siti industriali (VAE e Artinvetro).

Per sistemare definitivamente la viabilità è necessario asfaltare la strada nel tratto compreso fra via G. Di Vittorio e via don Mazzolari.

Per consentire l’esecuzione dei lavori sarà quindi istituito il senso unico alternato da lunedì 14 gennaio a lunedì 21 gennaio.

