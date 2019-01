Sorpresi con un furgone rubato di fronte a un bancomat, un passante li fa fuggire

Tre persone stavano dandosi da fare vicino a un bancomat in via Val d'Orme, parcheggiato poco distante da loro c'era un furgone, risultato poi rubato da una ditta di Empoli in via dei Cappuccini. Ci ha pensato un passante a interessarsi alla vicenda, facendo scappare le persone di cui sopra. Sul posto poi sono intervenuti i carabinieri.

A riportare il fatto, avvenuto tra mercoledì 9 e giovedì 10 gennaio, è La Nazione. Non sembra che il bancomat sia stato danneggiato, ma sarebbe stata tolta una componente della videosorveglianza, messa a protezione del dispositivo. Il furgone invece è stato ritrovato a Montelupo Fiorentino giovedì 11 gennaio, senza traccia delle tre persone viste in via Val d'Ore.

Ci sono accertamenti in corso da parte dei militari, impegnati da tempo nella caccia alla banda che sta seminando furti tra Empoli e le città limitrofe.

Tutte le notizie di Empoli