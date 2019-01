Il cammino della Cumbia, il nuovo romanzo a fumetti di Davide Toffolo al BUH

Un romanzo a fumetti strettamente legato alla musica, che esce a cinque anni di distanza da "Graphic novel is dead", autobiografia a fumetti che nel 2014 raccontava “la vita lontana da ogni cliché" del fumettista e frontman dei Tre allegri ragazzi morti.

Nel novembre 2018 Davide Toffolo è invece uscito con “Il cammino della cumbia”, pubblicato dalla casa editrice Oblomov-La nave di Teseo (216 pagine a colori).

Il libro, che sarà presentato venerdì 18 gennaio al BUH! in un evento tutto dedicato alla riscoperta della Cumbia, è paragonabile ad altri lavori di auto fiction quali “Pasolini”, “Il Re bianco” e lo stesso “Graphic novel is dead”, tutti firmati da Toffolo. Un documentario sulla musica migrante nata in Colombia costruito su un viaggio lungo 8.500 chilometri che l’autore ha realizzato lo scorso gennaio e febbraio.

Una ricognizione che parte da Buenos Aires e arriva a Cartagena, in Colombia, dove la Cumbia è nata. Più di 100 musicisti incontrati, avventure, cultura e storia di un'America popolare e tenuta assieme da un ballo. La Cumbia, appunto.

Alla presentazione si aggiungerà un dj set proposto dall’autore, per raccontare il contenuto musicale del libro. Un viaggio musicale in giro per il Sudamerica, dove Toffolo affiancato da Nahuel Martinez aka Paquiano, porterà il pubblico alla riscoperta della propria “selva interiore”.

Prima del dj set, il live degli Americanto. Gruppo di riferimento per la comunità latina a Firenze gli Americanto sono degli eroi locali. Il loro repertorio attraversa tutto il continente latinoamericano: dalle ritmiche amazzoniche, alla cumbia, ai canti rituali Inca delle Ande.

Ad accompagnare l'evento anche una cena curata dall'associazione Anelli Mancanti alla scoperta di piatti tipici sudamericani.

Apertura porte ore 20

Contributo d'ingresso all'attività culturale 5 €

Ingresso riservato ai soci ENTES 2018/2019

Costo tessera 2018/2019 ENTES - BUH! Circolo culturale urbano 3 €

Informazioni per la cena: https://www.facebook.com/BUHCircoloculturaleurbano/

BUH Circolo culturale urbano

Via Panciatichi 16, Firenze