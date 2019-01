Messa in sicurezza e opere pubbliche: 14,9 milioni a 223 comuni toscani

E' stato pubblicato oggi il decreto che assegna 400 milioni ai Comuni con popolazione inferiore a 20mila abitanti per la messa in sicurezza di strade, scuole, edifici pubblici e patrimonio, così come previsto dalla Legge di Bilancio.

In Toscana sono 223 i Comuni beneficiari, per un totale di 14,9 milioni: qui la lista (elaborazione Anci Toscana).

Per scaricare la cartina dei beneficiari: https://ancitoscana.carto.com/viz/92cd06b0-0bb8-4a31-939f-240cf591040c/public_map

Fonte ufficiale ministero dell'interno: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-10-gennaio-2019

Fonte: ANCI Toscana

