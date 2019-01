Cuoiopelli-Fucecchio, cambia la viabilità a Santa Croce per il derby

Comunicazioni in arrivo da Santa Croce sull'Arno: dalle ore 13:00 alle ore 17:00 di domenica 13 gennaio 2019, in occasione dell'incontro di calcio UCD Cuoiopelli-Fucecchio valevole per il campionato di eccellenza, verrà chiuso al transito il tratto di via di Pelle compreso tra via Pacinotti e via Colombo, con deviazione del flusso veicolare su via del Bosco attraverso queste ultime strade.

La cittadinanza è invitata ad osservare la segnaletica temporanea che regola la circolazione e la sosta.

