Domani sabato 12 gennaio è in programma un presidio, organizzato dal Collettivo IAM – Iniziativa Antagonista Metropolitana nei pressi della sede della Prefettura in via Cavour. Nella fascia oraria 16-19 sono quindi possibili disagi alla circolazione e deviazioni delle linee del trasporto pubblico.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze