Un 27enne italiano è stato arrestato a Pisa ieri, giovedì 10 gennaio. Rintracciato in Piazza Cairoli dai carabinieri, il giovane era ricercato poiché destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia. Il 27enne doveva espiare una condanna di quattro mesi di reclusione in carcere per furto aggravato. Per questo è stato portato al Don Bosco.

