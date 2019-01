Fotoritocco con Photoshop, il corso con Foto Club Vinci

Il Foto Club Vinci organizza il Corso Base di Fotoritocco e fotomanipolazione per Photoshop. Il corso è articolato in 6 lezioni pratiche per imparare la postproduzione nel lavoro fotografico a utilizzare e postprodurre una fotografia. Le lezioni, della durata di 1 h 10' , si terranno tutti i Lunedì a partire dall'11 Febbraio.

Per iscriversi è necessario registrarsi scegliendo il turno desiderato. A fine corso verrà rilasciato l'attestato di partecipazione. Il Corso è riconosciuto Fiaf. Successivmente verranno organizzati dai docenti incontri di 1 o 2 lezioni singole in base all'argomento da trattare.

Costo: 80 € ( Tesseramento Foto Club Vinci + Iscrizione Corso ).

Fonte: Ufficio stampa

