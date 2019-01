Fucecchio in lutto per Antonio Cino, il 'Maestro' è scomparso a 91 anni

Lo chiamavano 'il Maestro' perché di professione era un insegnante, ma in realtà era un maestro anche in campo artistico. Fucecchio saluta Antonio Cino, insegnante 91enne scomparso nella giornata di ieri (giovedì 10 gennaio) nella sua casa in viale Buozzi. Insegnante è riduttivo, Cino era anche poeta e pittore, basti pensare alla pala d'altare dipinta col figlio nella chiesa di Santa Maria delle Vedute.

Nato in Puglia, si trasferì a Fucecchio negli anni Settanta e lavorò alla scuola di Botteghe. Dipinse per due volte il cencio del Palio e scrisse molte poesie, raccolte in diversi volumi. Amato da tutti i fucecchiesi, Cino sarà salutato l'ultima volta oggi (venerdì 11 gennaio) alle 15 nella chiesa di Santa Maria delle Vedute.

Tutte le notizie di Fucecchio