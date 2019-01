A Fucecchio oltre 4 mila donazioni di sangue all’anno

Anche nel 2018 al centro trasfusionale di Fucecchio si è superata quota 4 mila donazioni di sangue (4136 il numero esatto). Un risultato che colloca ancora una volta la città di Montanelli tra le realtà più sensibili al tema con un numero di donatori attivi e di donazioni annue tra le più alte a livello regionale.

Ma, visti i cambiamenti in atto negli stili di vita di molte persone, non è il caso di cullarsi troppo sugli allori. E’ opportuno continuare a promuovere la donazione del sangue tra la popolazione, soprattutto tra i ragazzi. Per questo motivo l’assessore al volontariato del Comune di Fucecchio, Antonella Gorgerino, già dallo scorso anno, ha deciso di scrivere una lettera a tutti i giovani di Fucecchio che compiono i 18 anni con l’obiettivo di promuove la diffusione della cultura della solidarietà e del dono.

“A Fucecchio – spiega l’assessore – il senso di solidarietà è molto diffuso anche grazie al grande lavoro svolto delle associazioni di volontariato. I numeri ci dicono che la nostra città, da questo punto di vista, rappresenta un vero e proprio riferimento. Ma non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia. E’ compito delle istituzioni svolgere anche la funzione di educatori sanitari verso i cittadini, favorendo la diffusione dei concetti di prevenzione e promozione della salute. Per questi motivi anche quest’anno scriverò nuovamente ai diciottenni per invitarli a conoscere l’opportunità di mettere a disposizione se stessi, e parte del loro tempo, per il volontariato e per la donazione di sangue. La lettera conterrà anche i riferimenti alle associazioni attive sul territorio per avvicinarsi a questa realtà”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

