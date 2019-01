Publiacqua informa i cittadini del Comune di Firenze che i nostri tecnici sono già intervenuti per un primo sopralluogo sulla perdita verificatasi questa mattina all’altezza del civico 15 di via di Novoli. In questi minuti sta intervenendo la ditta incaricata per lo scavo e quindi la riparazione del guasto.

Publiacqua si scusa con i cittadini per i disagi che questo lavoro creerà loro.

Fonte: Publiacqua - Ufficio stampa

